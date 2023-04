Franciaflex met les voiles

Le nouveau store de Franciaflex, Voilage, associe l’esthétique d’un rideau à la praticité d’un store à bandes verticales. Ce nouveau store à bandes verticales est, comme son nom l’indique, en voilage ce qui lui permet d’apporter une touche design et épurée dans les intérieurs. Voilage doit son élégance à la sobriété de ses lignes et à la luminosité de son matériau 100 % polyester translucide. Il habille aussi bien les vastes baies vitrées que les fenêtres de formes complexes (cintrées ou trapézoïdales).

Un dosage optimal de la lumière

Son fonctionnement est simple et pratique. Il se manœuvre à l’aide d’un lance-rideau permettant de régler avec précision le niveau idéal de visibilité sur l’extérieur et l’apport de lumière naturelle souhaité. Les bandes peuvent être refoulées partiellement ou en totalité sur les deux côtés de la fenêtre en fonction des besoins.

Pratique, fenêtre ouverte et store fermé, le store Voilage permet de passer aisément de l’extérieur vers l’intérieur et vice versa tout en reprenant instantanément son aplomb.

Un concept personnalisable

Les stores Voilage s’installent sur les rails Franciaflex, en baie, avec saillie ou sur les faux plafonds. Ils sont personnalisables dans différents laquages RAL tout comme les bandes Voilage qui sont disponibles dans de nombreux coloris en 40 mm de largeur.Les bandes Voilage sont lavables tout simplement en machine à 30 °. Antibactériennes et anti-humidité elles préservent une bonne qualité de l’air à l’intérieur de la maison. Elles bénéficient également de la certification Standard 100 by Oeko-Tex® qui assure la conformité légale des produits textiles contrôlés.