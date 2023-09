France Très Haut Débit : NGE remporte un contrat de 320 M€ en Auvergne

C'est l'un des plus grands marchés en conception réalisation pour le déploiement de la fibre optique lancé par un acteur public en France que vient de décrocher en groupement, dont elle mandataire, la filiale télécom de NGE, NGE Infranet.

Ce marché d'un montant de 320 M€, attribué par Auvergne Numérique, pour le compte de la Région Auvergne-Rhône-Alpes associée aux Départements de l’Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy de Dôme, a pour objectif de généraliser l’accès à la fibre optique dans ces quatre départements. Il s’agit du dernier volet d’un projet de grande ampleur mené dans le cadre du Plan France Très Haut Débit, qui vise à étendre la couverture en fibre sur l’ensemble du territoire d’ici à 2025.

Plus de 125 000 prises

Pour ce marché de conception-réalisation de réseaux de fibre optique, NGE Infranet assurera les études et la construction de plus de 125 000 prises.

NGE Infranet interviendra sur les zones déjà partiellement raccordées à la fibre optique pour finaliser le déploiement et dans les communes les plus rurales actuellement non éligibles car ne disposant pas des infrastructures nécessaires. Pour permettre à ces communes d’être raccordées, l’installation de plus de 20 000 km de câbles de fibre optique sera nécessaire.

La fin des travaux est prévue pour fin 2025.