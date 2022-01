France Rénov’ ne mobilisera pas de nouveaux accompagnateurs en 2022

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Logement Supprimer Rénovation énergétique Supprimer Anah Supprimer Ministère du Logement Supprimer France Rénov' Supprimer France Supprimer Valider Valider

Les professionnels agréés pour accompagner les ménages à leur domicile, en soutien des conseillers à distance, réaliseront leurs premières interventions en 2023, et non au deuxième semestre 2022 comme le prévoyait le gouvernement.

Du plomb dans l’aile de France Rénov’ qui vient de prendre son envol ?

Lancé officiellement ce mercredi 12 janvier, ce nouveau service public, fruit de la fusion des 450 guichets d’information de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et du réseau FAIRE piloté par l’Ademe, risque de ne pas pouvoir suivre la montée en puissance annoncée des travaux globaux de rénovation énergétique des logements.

En cause, le flou autour des « accompagnateurs » à mobiliser. Par exemple, des architectes, des bureaux d’étude et autres professionnels, chargés de guider les ménages à leur domicile et pas à distance, principale mission des plus de 1 000 conseillers France Rénov’.

Choix des travaux

La publication du décret sur les conditions d’obtention de l’agrément pour devenir accompagnateur est annoncée « dans les mois qui viennent » par la ministre du Logement Emmanuelle Wargon, qui refuse de s’engager sur une date malgré « le calendrier resserré de fin de mandat ».

Le temps est à « la concertation » avec les architectes, urbanistes et autres « professionnels de l'accompagnement », confie-t-elle.

Conséquence, la « mise en place » du décret n’est plus prévue au deuxième semestre 2022 comme le souhaitait le ministère mais « au 1er janvier 2023 », affirme Emmanuelle Wargon.

