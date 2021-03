France Relance : 500 projets de rénovation des bâtiments de l'Etat signés

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Plan de relance Supprimer France Supprimer Rénovation énergétique Supprimer Bâtiment Supprimer Valider Valider

Premiers contrats signés parmi les 4214 projets de rénovation énergétique (pour un montant de 2,7 milliards d'euros) sélectionnés par le Premier ministre en décembre dernier ces 500 projets #FranceRelance représentent un montant global de 140 M€.

Suite à la sélection par le Premier ministre le 14 décembre 2020 de 4214 projets de rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat et de l'enseignement supérieur pour 2,7 milliards d'euros, Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance et Olivier Dussopt, ministre délégué́ chargé des Comptes publics ont annoncé mardi 23 mars la signature du 500ème contrat France Relance. Ces 500 projets représentent un montant global de 140 M€.

Soutenir les TPE/PME du bâtiment

Un tiers de ces 500 projets concerne des projets de l'enseignement supérieur et de la recherche aux bénéfices des étudiants et du monde universitaire.

Ils se répartissent sur l'ensemble du territoire, notamment en Ile-de-France (13 % des 500 premiers projets), en Auvergne-Rhône-Alpes (12 %), en Grand-Est (11 %) et en Provence-Alpes-Côte-d’Azur (10 %).

20 projets sont situés en Outremer : 7 projets en Guyane, 7 projets à la Réunion, 5 projets en Polynésie française, 1 projet en Nouvelle-Calédonie.

Près de 80 % de ces 500 premiers projets ont un montant inférieur à 100 000 €. Cela permet de soutenir dès à présent le carnet de commande des artisans et des très petites entreprises. Compte tenu des délais inhérents aux procédures publiques, les marchés des projets immobiliers les plus importants interviendront lors du prochain semestre.

Emplois

Au-delà des bénéfices environnementaux, l'objectif des opérations de rénovations énergétiques des bâtiments de l'Etat est de créer 20 000 à 30 000 emplois dans la filière de la rénovation énergétique. Elle repose également sur une forte mobilisation des acteurs locaux sous le pilotage du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance (représenté par la direction de l'immobilier de l'Etat) et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et de l’Innovation.