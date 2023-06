France Matériaux améliore la logistique de ses adhérents

Il y a un an, France Matériaux avait repris une plateforme logistique, basée à Gigean (Hérault) et détenue auparavant par un de ses quatre adhérents historiques, Le Groupement d’achat de matériaux de l’Herault (Gamher). Cette acquisition a permis à l’adhérent de CMEM « de massifier ses achats » et ses adhérents de bénéficier « d’une offre produits plus large adaptée à leur plan de vente, avec des coûts de transport réduits. » Pour compléter son outil logistique, baptisé depuis Base logistique d’Occitanie (BLO), France Matériaux vient de lancer un intranet.

Deux offres

D’après le communiqué, « en développant cette boutique en ligne pour tous ses adhérents, France Matériaux a souhaité mettre à leur disposition une solution simple d’accès, leur permettant de passer leur commande facilement. » Elle leur permet ainsi d’accéder à « deux offres » distinctes : l’assortiment LS / Libre Service (EPI, droguerie, outillage et matériel de chantier, consommables) et celui des matériaux (aménagement extérieur, carrelage, gros œuvre, isolation, menuiserie, …) « avec différentes profondeurs de gamme selon les familles de produits. » Ils y retrouvent notamment toute l’offre de marque de distributeur Les Élémentaires.

Politique tarifaire claire

Le groupement affirme, par ailleurs, qu’il affiche, « pour chacune des deux offres », « clairement sa politique tarifaire ». Et de préciser : « Si l’adhérent est abonné à la boutique, il bénéficie de tarifs préférentiels. En sélectionnant un produit, il accède immédiatement au prix et au stock disponible. Chaque adhérent peut choisir d’être livré et bénéficier du franco de port ou venir retirer sa commande directement à la plateforme. »

Pour rappel, France Matériaux regroupe 156 adhérents, 1800 collaborateurs, 250 points de vente répartis sur 67 départements du territoire français et d’outre-mer. Le réseau a réalisé une croissance de son chiffre d’affaires de plus de 17% en 2022 et dépasse la barre du milliard d’euros de chiffre d’affaires cumulé (1,1 Md€).