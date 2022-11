France Fermetures, les portes grandes ouvertes

Pour partager et faire découvrir son histoire, ses savoir-faire, ses services et ses produits, France Fermetures proposait, le mercredi 26 octobre 2022, une journée portes ouvertes destinée aux employés et à leur famille. Il s’agissait de la première manifestation d’une série qui sera proposée sur l’ensemble des sites industriels de l’entreprise.

Le matin, les 75 salariés ont pu visiter tous les services de l’entreprise et se rendre sur des stands thématiques pour connaître les projets, services et produits France Fermetures, ainsi qu’échanger avec des clients invités. Ils ont profité d’un moment convivial autour d’un déjeuner pour échanger. L’après-midi était réservée aux familles, venues en nombre, qui ont pu appréhender le métier et l’outil de travail de leur proche travaillant dans l’entreprise. Un parcours ludique et un goûter étaient organisés pour les enfants, avec le secret espoir de dévoiler de nouveaux talents. Cette première initiative sera déployée dans tous les autres sites de production de France Fermetures (Boussac, Massay, Capdenac) dans les prochains mois.

Implantée depuis 1900 à Vierzon tout d’abord sous le nom d’UMB, France Fermetures fabrique, depuis plus de 120 ans, des volets roulants et battants, des portes de garage, des persiennes. Ce site réunit les services du siège social de l’entreprise et l’unité de production dédiée aux persiennes.