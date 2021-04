France Fermetures facilite le chiffrage et la commande en ligne

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Stores et fermetures Supprimer Menuiseries Supprimer France Fermetures Supprimer France Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Valider Valider

Le fabricant fait évoluer ses configurateurs pour offrir un outil digital plus ergonomique à ses clients.

Les nouveaux configurateurs 3CPRO Full Web développés par France Fermetures permettront à ses clients installateurs de réaliser plus facilement leur devis et de passer plus rapidement leurs commandes de produits (volets, portes de garage, persiennes…), où qu’ils se trouvent.

Sur PC…

Accessibles depuis l’espace Pro du site internet du fabricant, ces configurateurs disposent d’une interface graphique plus ergonomique, désormais disponible en plein écran sur PC. Modèles, dimensions, caractéristiques, couleurs, toutes les fonctionnalités sont directement accessibles pour un chiffrage simple et rapide. Différentes vues des produits (face, dessus, multiple) sont proposées. Pour des commandes de plusieurs références, un récapitulatif permet de modifier des valeurs avant d’éditer le devis et d’envoyer la commande.

…et en version mobile

Une interface responsive est également disponible en version mobile sur tablettes et smartphones. Les clients de France Fermetures pourront désormais configurer, chiffrer et commander à tout moment sur ces configurateurs mobiles 3CPRO Full Web.