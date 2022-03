France expérimentation : « Le terme "économie circulaire" est un mot clé, au cœur d’un nombre croissant de projets »

France expérimentation reprend un rythme de croisière après les perturbations dues à la crise sanitaire. L’occasion pour Olivier Hebrard, chargé de mission à la Direction interministérielle de la transformation publique (DITP) et Sébastien Malangeau, responsable du programme France Expérimentation porté par la DITP et la Direction générale des entreprises (DGE), de revenir sur l’année 2021 et d’évoquer quelques demandes de dérogations réglementaires relatives au BTP.