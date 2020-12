France Air lance un épurateur d’air et de surface neutralisant les virus

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Ventilation Supprimer Qualité de l’air intérieur Supprimer VMC double-flux Supprimer France Air Supprimer France Supprimer Valider Valider

Conscient du contexte sanitaire actuel, France Air enrichit son offre avec Kalissia Air, un épurateur d’air et de surface capable de neutraliser les virus avec la technologie du plasma froid. Explications.

Peu gourmand en énergie, l’épurateur Kalissia Air a été conçu pour être mis en œuvre en gaine, dans le réseau de ventilation, directement en amont de la centrale. Son installation peut se faire sur des centrales double flux déjà en place ou sur des ventilations simple flux. La gamme se décline en trois versions : jusqu’à 4 000 m3/h (modèle 1), jusqu’à 8 500 m3/h (modèle 2) et air recyclé (modèle 3).



La technologie du plasma froid



Kalissia Air dispose d’une technique de décontamination au plasma froid (ou ionisation bipolaire), un gaz électriquement énergisé sans produit chimique. Contrairement aux procédés d’épuration classiques, le plasma froid participe à l’épuration active de l’air ambiant en propageant des ions positifs et négatifs : il agit sur les particules, les polluants gazeux et les micro-organismes et neutralise à la fois les virus, les bactéries, les composés organiques volatils (COV), les moisissures et les odeurs. Le gaz agit également sur les surfaces en se déposant tel un spray désinfectant naturel.

Cette technologie du plasma froid est inoffensive pour l’être humain. Et pour preuve : elle est utilisée depuis 10 ans, notamment aux États-Unis, pour la stérilisation de blocs hospitaliers. Les épurateurs Kalissia Air ne nécessitent qu’une maintenance minimale : en fonction du modèle, il suffit de remplacer le tube d’ionisation tous les deux ans et le système sur air recyclé tous les cinq ans.