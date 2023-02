France 2030 veut booster l'industrie du bois pour la construction

France 2030, le plan d’investissement qui doit permettre de rattraper le retard de la France dans certains secteurs industriels et technologiques historiques et vise la création de nouvelles filières, fait de la filière forêt-bois un secteur stratégique pour retrouver une souveraineté nationale dans le secteur et atteindre les objectifs d’une économie décarbonée à horizon 2050.

Dans la ligne de la stratégie nationale bas carbone (SNBC) et du programme national pour la forêt et le bois (PNFB), France 2030 est doté d'une enveloppe de 500 millions d’euros pour permettre aux acteurs du secteur de relever les défis auxquels ils sont confrontés.

Pour y parvenir, plusieurs dispositifs sont ouverts, et sont référencés sur le site de l’ADEME, qui les opère pour le compte de l’Etat, avec une page dédiée aux acteurs de la filière : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/forets-filieres-bois

Un appel à projets lancé le vendredi 3 février par Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie concerne notamment l' « Industrialisation de produits et systèmes constructifs bois et autres biosourcés » (AAP SCB).

Le but est de parvenir à "associer les dispositifs de construction mixtes utilisant à la fois le bois et d’autres matières biosourcées (paille, chanvre, en particulier), et de réunir dans un même appel à projets des entreprises exprimant un besoin commun de création ou d’extension de capacités de production, ou de développement de technologies innovantes", explique la notice de l'AAP.

Parmi les exemples de projets attendus : doter les acteurs de la filières d’outils de déploiement et d’industrialisation comme par exemple le développement de capacités supplémentaires de sciage de gros bois ou encore le développement de lignes de production de parquets ou de matériaux transformés utilisés dans la construction.



Le dispositif « SCB » est ouvert jusqu’au lundi 15 mai 2023 à 15h00 (heure de Paris).

Plusieurs relèves sont prévues :

• Mercredi 15 février 2023 (heure de Paris)

• Lundi 15 mai 2023 (heure de Paris)

L’appel à projets peut être consulté sur le site agirpourlatransition.ademe.fr