Francazal : des opérations de dépollution ont commencé

À Francazal, des opérations de dépollution ont été lancées le 4 octobre dernier. Les communes situées à proximité du site sont également concernées par les travaux en cours.

Du lundi 4 octobre 2021 au mercredi 10 novembre 2021, des opérations de dépollution pyrotechnique (méthode consistant à identifier, détruire ou éliminer les objets et les matières explosives) s’effectueront sur le site de l’aéroport Toulouse-Francazal (Haute-Garonne), à l’extrémité nord-ouest du quartier du colonel Edme. En ce sens, des mesures d’interdiction et d’évacuation, notamment pour les riverains de Portet-sur-Garonne, de Toulouse et de Cugnaux, ont été mises en place.

Des réunions publiques ont été organisées au début de septembre dernier, afin d’informer les habitants des communes concernées des évacuations temporaires occasionnées par les travaux. Pour répondre aux questions des habitants et régler les désagréments occasionnés, la municipalité de Francazal a même mis en place une ligne téléphonique dédiée. Les frais d’indemnisation (perte d’activité, nuitée dans un hôtel…) seront également pris en charge par la commune.

Notons qu’après les opérations de dépollution assurées par l’entreprise Bérengier Dépollution sur la base de Francazal, le ministère des Armées prévoit d’y construire un bâtiment dédié à l’accueil du commandement et des services administratifs du centre médical des armées.