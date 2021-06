FPI et SBA veulent « repenser les bâtiments » avec les élus

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Immobilier Supprimer Digitalisation Supprimer FPI Supprimer SBA Supprimer France Supprimer Valider Valider

La Fédération des promoteurs immobiliers et la Smart buildings alliance créent une plate-forme numérique pour co-construire la ville de demain. Les élus sont invités à apporter leur pierre à l’édifice.

Le Covid a accéléré la digitalisation des entreprises, promoteurs inclus. Bousculée par l’appropriation de nouveaux outils numériques couvrant tout le processus de la construction, de la maquette 3D jusqu’à l’exploitation du bâtiment, la profession, par l’intermédiaire de la Fédération des promoteurs immobiliers (FPI), annonce, ce 17 juin, s’allier avec l'association Smart buildings alliance (SBA) pour créer Urban eLab.

Le partage d’idées se fera d'abord à travers « une plateforme numérique avec des formats interactifs, ludiques et vulgarisateurs », lit-on dans le communiqué commun. L'accès aux non-adhérents de l'organisation patronale et de l'association sera gratuit.

« Urban eLab servira de lieu de rencontre entre les professionnels de la construction et de la promotion immobilière, les élus, les partenaires économiques et les citoyens pour se familiariser avec (…) les outils digitaux au service de la construction écoresponsable », expliquent les créateurs de ce laboratoire d'idées qui fera également office de groupe d'action.

En effet, après le lancement des débats, viendra le temps de la mise en place, concrète, d'aides pédagogiques et analytiques sur les outils et services numériques dans l’immobilier, à destination des professionnels, des collectivités...

« Repenser les usages et l’exploitation des bâtiments »

« Toutes les parties prenantes auront enfin un espace dédié aux outils et pratiques numériques innovantes », se félicite Alexandra François-Cuxac, présidente sortante de la FPI et co-présidente d'Urban eLab. « Nous devons repenser les usages et l’exploitation des bâtiments, car en effet, la digitalisation nous permet de construire plus efficacement, en réduisant la consommation d’énergie et les coûts, tous ces services contribuent à créer la ville responsable de demain », souligne de son côté Emmanuel François, président de la SBA et co-président d'Urban eLab.

Le lancement officiel de la plateforme commune est prévu le 23 juin prochain lors de BIM World à Paris. Les premiers travaux commenceront en septembre. Ses créateurs ne savent pas si Urban eLab sera transformé en association, avec une adresse physique.