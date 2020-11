Foussier ouvre une première agence en Normandie

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce quincaillerie outillage Supprimer Dans les agences Supprimer Puy-de-Dôme Supprimer Seine-Maritime Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le distributeur quofi, et adhérent Eqip, vient d’inaugurer en périphérie de Rouen un point de vente de 700 m². C’est son 65e magasin.

Foussier poursuit le développement de son réseau. Le spécialiste de la distribution quincaillerie, outillage et fournitures industrielles (quofi) a inuaguré au début du mois de novembre sa 65e agence à Saint-Étienne-du-Rouvray, en périphérie de Rouen (Seine-Maritime). C’est le premier point de vente de l’adhérent Eqip en Normandie.

Sur une surface de 700 m², ce nouveau dépôt propose « plus de 4 500 références stockées sur différentes gammes de produits comme les produits du bâtiment, de l'agencement, en passant par les consommables, l'électricité et la plomberie. » A noter qu’il dispose aussi d’un showroom dédié l’équipement de protection individuelle(EPI) et d’un espace électroportatif. L’agence est ouverte tous les jours de la semaine de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h (sauf vendredi 17h).

Fusion sur Clermont-Ferrand



Par ailleurs, Foussier ne dispose plus qu’une agence sur Clermont-Ferrand depuis le 16 novembre denrier. En effet, l’enseigne a fusionné ses deux de points de vente Foussier et LBA Thivel. Le nouveau dépôt, implanté au rue des Frères Lumière, dispose d’une surface de 1050 m² et propose plus de 4 800 références.