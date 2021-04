Foussier en Charente

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce quincaillerie outillage Supprimer Charente Supprimer inauguration Supprimer France Supprimer Valider Valider

En attendant l’ouverture de sa neuvième agence en région parisienne, prévue pour la fin avril, le distributeur quofi a inauguré le 23 mars 2021 un nouveau point de vente à Angoulême.

Foussier poursuit le développement de son réseau. Le spécialiste de la distribution quincaillerie, outillage et fournitures industrielles (quofi) a inauguré au début du mois de novembre sa 66e agence à Isle d’Espagnac, en périphérie d’Angoulême. C’est le premier point de vente de l’adhérent Eqip en Charente et le 9ème en Nouvelle Aquitaine.

Avec une surface de 550 m², ce magasin propose plus de 4 500 références stockées sur différentes gammes de produits comme les produits du bâtiment, de l'agencement, en passant par les consommables, l'électricité et la plomberie. A noter qu’il dispose aussi d’un showroom dédié l’équipement de protection individuelle (EPI) et d’un espace électroportatif. L’agence est ouverte tous les jours de la semaine de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h (sauf vendredi 16h) !