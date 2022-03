Foussier à Pau

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce quincaillerie outillage Supprimer France Supprimer Pyrénées-Atlantiques Supprimer Valider Valider

Le distributeur qofi a inauguré le 28 février 2022 un nouveau point de vente dans les Pyrénées-Atlantiques. C’est le 71e point de vente de l’enseigne.

Foussier poursuit le développement de son réseau. Le spécialiste de la distribution quincaillerie, outillage et fournitures industrielles (qofi) a inauguré sa 71e agence à Pau, plus précisément au 14 avenue Joseph Marie Jacquard, à Lons. C’est le deuxième point de vente de l’adhérent Eqip dans les Pyrénées- Atlantiques (64) et le 11e en Nouvelle Aquitaine.

4500 références

Avec une surface de 600 m², ce magasin propose plus de 4 500 références stockées sur différentes gammes de produits comme les produits du bâtiment, de l'agencement, en passant par les consommables, l'électricité et la plomberie. A noter qu’il dispose aussi d’un showroom dédié l’équipement de protection individuelle (EPI) et d’un espace électroportatif et qu’il propose le click& collect en 1 heure. L’agence est ouverte tous les jours de la semaine de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (sauf le vendredi, 16h) !