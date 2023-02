Foussier à Caen

Foussier poursuit le développement de son réseau. Le spécialiste de la distribution quincaillerie, outillage et fournitures industrielles (qofi) a inauguré le 1er février sa 76e agence à Caen dans le Calvados. Et la deuxième en Normandie après celle de Rouen. Elle reprend tous les canons d’un point de vente signé par l’adhérent du groupement Eqip : une surface de vente d’environ 500 m², plus de 4 500 références stockées sur différentes gammes de produits comme les produits du bâtiment, de l'agencement, en passant par les consommables, l’électroportatif, la fourniture industrielle, l'électricité et la plomberie. Un showroom show-room EPI (Équipement de Protection Individuelle) est également présent. L’agence est ouverte tous les jours de la semaine de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (sauf le vendredi, 16h30)