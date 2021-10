Fougères : le quartier de l’Annexe se transforme

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ille-et-Vilaine Supprimer Vie du BTP Supprimer Valider Valider

Vingt millions d’euros seront nécessaires pour requalifier le quartier de l’Annexe.

Situé à Fougères (Ille-et-Vilaine), le quartier de l’Annexe aura une nouvelle apparence d’ici 2025. Le 19 octobre dernier, la mairie a présenté une vidéo centrée sur la requalification de ce site. Ce projet, chiffré à 20 M€, entend favoriser les déplacements doux en réservant la place du Chêne-Vert, qui sert aujourd’hui de parking, et les abords de l’école Duguesclin aux piétons et cyclistes. L’opération prévoit en outre d’aménager de nouveaux logements. À ce titre, deux immeubles de trois étages, comptant une soixantaine d’appartements, seront bâtis par le promoteur Marignan. Fougères Habitat construira à son tour 3 autres bâtiments, dont 2 collectifs et 1 intermédiaire, qui comprendront entre 50 et 60 logements.

L’opération inclut, par ailleurs, la création d’un parking souterrain de 100 places, dont l’accès se fera par la rue Félix-Bodenan. S’y ajouteront la réfection des parkings de la Cristallerie et des Orrières, et la construction d’un city stade, d’un skatepark, d’un auditorium et de gradins. À l’issue du chantier, la crèche Nicolas-et-Pimprenelle et la maison des jeunes Valdocco prendront place dans ce nouveau quartier.

Côté calendrier, la création d’un bassin de rétention d’eau en septembre 2021 a marqué le coup d’envoi des travaux. Début 2022, suivra la construction des deux bâtiments du promoteur Marignan. L’aménagement de la nouvelle maison des jeunes et de la crèche débutera en avril. La réhabilitation des parkings de la Cristallerie et des Orrières, ainsi que la création d’espaces verts et de jeux, sont également prévues pour l’année prochaine. Fougères Habitat commencera la construction de ses immeubles en 2023, et l’ensemble des travaux prendra fin en 2025.