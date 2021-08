Forte progression d’Herige

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce matériaux Supprimer Herige Supprimer France Supprimer Stores et fermetures Supprimer Résultats trimestriels Supprimer Valider Valider

Sur le second trimestre 2021, l’activité du groupe vendéen de négoce et d'industrie grimpe de +43,2 % par rapport à 2020. Pour l'ensemble du semestre, Herige enregistre un chiffre d'affaires de 374,9 M€, en croissance de +37,7 %.

La publication des résultats du second trimestre 2021 du groupe Herige confirme la tendance de fond enregistré depuis le début d’année. Le groupe vendéen affiche une « hausse spectaculaire » de son activité avec un chiffre d'affaires de 199,2 M€ en progression de +43,2 % (+43,9 % à périmètre comparable) par rapport à la même période de l'exercice 2020. Le négoce de matériaux s’élève de +39,4 % (+39,7 % à périmètre comparable et +18 % par rapport au 2ème trimestre 2019), la branche béton (Edycem) de +30,7 % (+32,0 % à périmètre comparable et +9,8 % par rapport à la même période 2019), la menuiserie industrielle (Atlantem) de +59, 9 % (+ 51,2 % à périmètre comparable et +20,3 % par rapport à la même période 2019).

Très bon premier semestre

Ce dynamisme résulte du « fort rebond d’activité des travaux publics », de la « hausse continue des volumes dans le béton prêt-à-l' emploi mais également dans les produits préfabriqués en béton » et de la « demande sur l’ensemble de ses canaux de distribution axés tant sur le neuf que sur le marché de la rénovation. »

Ainsi, pour l'ensemble du semestre, Herige enregistre un chiffre d'affaires de 374,9 M€, en croissance de +37,7 % à périmètre comparable et de +13,9 % par rapport à la même période en 2019.