Forte croissance pour Saint-Gobain au troisième trimestre 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Saint-Gobain Supprimer Résultats trimestriels Supprimer Négoce Supprimer Industrie Supprimer France Supprimer Valider Valider

Le géant des matériaux de construction et de la distribution affiche une croissance de 9,4 % au T3 2021 par rapport au T3 2020.

Tous les signaux sont orientés positivement pour Saint-Gobain. Dans son communiqué financier, la compagnie annonce en effet une évolution de son chiffre d'affaires à structure et taux de change comparables de 9,4 % au troisième trimestre 2021 par rapport à la même période en 2020, et de 13,3 % par rapport au T3 2019. Sur les neuf premiers mois de l'année, le CA atteint 32 933 M€, en hausse de 21 % par rapport aux neuf premiers mois de 2020, et de 12,4 % par rapport aux neuf premiers mois de 2019. Le Groupe évalue l'effet prix à + 8,7 % de manière globale, dans un contexte fortement inflationniste, mais souligne sa capacité à absorber ces hausses. Les CA de Panofrance et Chryso, tout juste intégrés dans le groupe, se liront dans les résultats du quatrième trimestre.