Forte baisse des défaillances d’entreprises dans le bâtiment

Les défaillances d'entreprises dans la construction ont reculé de -32 % au cours du premier trimestre 2021, atteignant leur plus faible niveau en 30 ans, d’après une étude du cabinet Altarès. Dans le négoce de matériaux de construction et sanitaire, la baisse est de 15,3 %.

Avec 7406 procédures collectives ouvertes, soit une baisse de 32,1 % par rapport au 1er trimestre 2020, « le niveau général des défaillances reste exceptionnellement bas », d’après l’étude trimestrielle du cabinet Altarès publiée le 15 avril 2021. « Le mois de mars marque cependant un véritable point d’inflexion, tant sur le rythme des ouvertures de procédures que sur leur physionomie, puisque 79 % des jugements mènent désormais à la liquidation de l’entreprise. Un niveau jamais atteint en 20 ans. »

Baisse « remarquable » chez les CMIstes

Le bâtiment est aligné sur la tendance globale avec un retrait de 32 % des procédures. Dans le gros œuvre, le cabinet note « une baisse remarquable » en construction de maisons individuelles (- 36 %), dans le second œuvre, les travaux de peinture et vitrerie se démarquent également avec un recul de -38 %.

Dans l’industrie manufacturière, la tendance est aussi bonne dans les matériaux de construction (-28,6 %). Dans le négoce de matériaux de construction et sanitaire, le repli est de 15,3%