Forte baisse des défaillances d’entreprises dans le bâtiment

Les défaillances d'entreprises dans la construction ont reculé de -42,6 % en 2020, atteignant leur plus faible niveau en 30 ans, d’après une étude du cabinet Altarès.

C’est un paradoxe. Alors que la France traverse une crise sanitaire et économique grave (baisse du PIB de plus de 9 %), le nombre de défaillances d’entreprise n’a jamais été aussi bas depuis 30 ans. D’après une étude du cabinet Altarès, « seulement 32184 entreprises (-38,1 %) ont sollicité et obtenu l’accompagnement du tribunal de commerce ou judiciaire cette année. Des chiffres d’un autre temps puisqu’il faut remonter à 1987 pour retrouver de tels niveaux. 32184 défaillances, c’est 20000 procédures de moins qu’en 2019. »

Fort recul dans le second oeuvre

Le bâtiment n’échappe pas à ce phénomène même si le secteur concentre le quart des défaillances (7479). Il a enregistré un fort recul des procédures de -42,6 % sur l’année. « La tendance est tirée par le gros œuvre (-44,2 %) et le second œuvre (-45,2 %). Le recul est également sensible dans les travaux publics (37,3 %) notamment dans les travaux de terrassement courants (-40,1 %). »

Dans l’industrie manufacturière, la tendance est aussi très bonne dans les matériaux de construction (-45,5 %). « Dans les activités de métallurgie ou mécanique, la baisse est sensible en fabrication de structures métalliques (-46,4 %) mais seulement de -3,4 % en mécanique industrielle. »

Augmentation en 2021

Altarès ne s'attend pas à ce que la baisse se poursuive en 2021: selon son directeur d’études, Thierry Millon, « nous devons anticiper une forte augmentation du nombre de défaillances» avec «a minima un retour à la situation de 2019 (52000 défaillances) et probablement davantage si aux accidentés du Covid devaient s'ajouter un grand nombre des 20.000 entreprises épargnées de 2020 ».