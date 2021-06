Formation professionnelle : accord entre la FDMC et quatre syndicats

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce bois Supprimer Négoce matériaux Supprimer Constructys Supprimer Formation continue Supprimer Formation initiale Supprimer France Supprimer Valider Valider

La Fédération des Distributeurs de Matériaux de Construction (FDMC) vient d’annoncer par un communiqué la signature d’un accord « majeur » relatif à la Formation Professionnelle et à l’Alternance avec quatre organisations syndicales : la CFDT, CGT, CFTC et CGC.

Cette nouvelle convention quadripartite inclue aussi le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et l’opérateur de compétences Constructys. Cet accord remplace les précédentes dispositions conventionnelles et, d’après la FDMC, « dessine un nouveau cadre où l’alternance est affichée comme étant une priorité. » Parmi les points forts misent en avant par l’organisation patronale, nous retrouvons :

Quatre points forts

-pour le tutorat : La durée est fixée à un jour et peut se dérouler à distance ; quant au tuteur, il reçoit une prime de 200 € bruts, par tutoré, dans le cadre des contrats de professionnalisation et PRO A.

-pour l’apprentissage : Mise en place d’un barème « apprentis » à compter du 1er septembre 2021. Et négociation à venir sur le maître d’apprentissage.

-pour le Compte personnel de formation (CPF) : Les périodes d’activité partielle sont assimilées à du temps de travail effectif pour la prise en en compte du calcul du CPF.

-pour le Conseil en évolution professionnelle (CEP) : Le salarié bénéficie d’un accompagnement réalisé pendant le temps de travail, limité à une journée rémunéré, pour un projet en lien avec son activité et validé par l'employeur.