Formation : Constructys retrouve son fonctionnement paritaire

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Formation BTP Supprimer Constructys Supprimer Capeb Supprimer France Supprimer Valider Valider

Les partenaires sociaux du BTP ont trouvé, le 17 décembre, un modus vivendi sur les nouveaux statuts de Constructys, l’opérateur de compétences du secteur. Sous administration provisoire depuis le printemps 2020, l’organisme va pouvoir retrouver un fonctionnement paritaire : un conseil d’administration se tiendra le 24 janvier prochain.

« La vie paritaire autour de Constructys peut enfin reprendre ! », se réjouit Jean-Christophe Repon, président de la Capeb. Syndicats et patronat du BTP ont en effet bouclé, le 17 décembre, la négociation initiée cet automne sur les nouveaux statuts de l’opérateur de compétences du secteur.



Pour mémoire, l’organisme avait été placé sous administration provisoire au printemps 2020 à la suite de l’annulation de ses statuts par la justice. L’année se finit mieux qu’elle n’a commencé pour Constructys qui a, au début de l’été, perdu puis retrouvé son agrément ministériel à la faveur d’une négociation menée tambour battant sur l’adoption d’un nouvel accord constitutif. Un épisode qui a donné des sueurs froides à la profession sur le devenir de la formation dans la branche.

"Un texte qui prend en compte l'ensemble des adhérents"



« Arriver à un accord sur ces nouveaux statuts a demandé encore beaucoup d’énergie, et on ne peut que se satisfaire, après le retour du paritarisme de négociation, de voir le paritarisme de gestion de notre outil de formation reprendre ses droits, poursuit Jean-Christophe Repon. On retrouve, dans l’écriture de ce texte, l’ensemble des services que l’Opco doit rendre aux adhérents : de la TPE au grand groupe en passant par la PME, sans oublier le registre de l’apprentissage. »



En outre, comme le revendiquaient certains syndicats, dont la CGT et la CFDT, la nouvelle version des statuts prend en compte les critères de représentativité concernant les modalités de composition, de fonctionnement et de vote au sein du conseil d’administration et des sections paritaires professionnelles (SPP).



Un premier CA se tiendra le 24 janvier 2022. « Il faudra dans ce cadre, a minima, recruter un nouveau directeur ou une nouvelle directrice générale, reprend le président de la Capeb. Nous sommes ainsi parvenus, organisations syndicales comme organisations patronales, à faire un bout de chemin pour que l’intérêt général soit respecté. Nous espérons ainsi pouvoir conserver un dialogue social équilibré dans le cadre du fonctionnement de l’organisme. »