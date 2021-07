Formation : chez Constructys, le règne du grand flou

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Formation BTP Supprimer Constructys Supprimer CGT Construction Supprimer CFDT Construction Supprimer Valider Valider

Prenant acte de l’annulation par la justice de son arrêté d’agrément, Constructys a suspendu jusqu’à nouvel ordre les engagements et les paiements sur les fonds de la formation. Mais l’Etat a annoncé le 7 juillet avoir interjeté appel de la décision, avec demande de sursis à exécution.

Un tsunami au sein du paysage de la formation dans le BTP. A la suite d’un recours formé en juin 2019 par la CGT construction, le Tribunal administratif de Paris a annulé, le 29 juin, l’arrêté d’agrément du 29 mars 2019 de Constructys, l’opérateur de compétences du secteur.

En cause ? L’accord de branche constitutif de l’Opco, sur la base duquel a été délivré ledit agrément, prévoit concernant la composition du conseil d’administration de l’organisme des mesures plus limitatives, à plusieurs titres, que le Code du travail. Des stipulations qui ont eu pour effet d’exclure la CGT, non signataire du texte.



« Une situation intenable »

Or, d’après le Code du travail, l’agrément est accordé lorsque les Opco sont dirigés par un CA « permettant d’assurer une représentation de l’ensemble des organisations syndicales et des organisations d’employeurs relevant des branches adhérentes » de l’organisme. La ministre du Travail ne pouvait dès lors valablement agréer Constructys.

Conséquence : si les employeurs peuvent continuer à transmettre leurs demandes de financement à l’Opco, et que ses collaborateurs continuent à les instruire, l’organisme a suspendu jusqu’à nouvel ordre les engagements et les paiements sur les fonds de la formation.

