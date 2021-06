Forbo renforce son site de Reims

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce déco Supprimer FORBO Supprimer Entreprises Supprimer CHA-Champagne-Ardenne Supprimer Marne Supprimer Valider Valider

Le fabricant de revêtement de sol a implanté de nouveaux outils de production dans son usine historique dans l’Est de la France.

L’unité de production historique de Forbo Flooring implanté à Reims, en Champagne, va fêter ses 100 ans l’année prochaine. Néanmoins, il fait encore l’objet de nombreux investissements pour s’adapter aux exigences du marché. Malgré la crise liée à la pandémie de la Covid-19, elle a implanté une nouvelle unité de découpe et d’emballage totalement automatisée dédiée aux lames Allura decibel. La grosse nouveauté de cette ligne (exclusivité de Forbo) est qu’elle permet de chanfrainer sur les quatre cotés les lames de LVT. D’après l’industriel spécialisé dans les revêtements souples et les sols textiles floqués, « la fabrication d’Allura decibel sur le site de Reims a permis de tripler les ventes de LVT dès les six premiers mois. »

Du sur-mesure

Ce ne sont pas les seuls investissements réalisés par Forbo. Elle a inauguré il y a quelques semaines une imprimante HD sur PVC. Opérationnelle depuis le mois d’avril 2021, elle permet de réaliser pour la gamme Sarlon trafic « des décors d’un réalisme incroyable, tant par la précision de l’impression que par l’opportunité de pouvoir proposer des dessins non répétitifs sur des très grandes longueurs » d’après Jérôme Gautho, son directeur commercial France.

Forbo Reims

Une quatrième équipe

Par ailleurs, la filiale française de la société suisse a investi dans la construction d’un nouveau pôle qui accueille un laboratoire de R&D et de contrôle de qualité qui permet notamment de doser les composés organiques volatiles totaux (TVOC). Enfin, elle vient d’embaucher une quatrième équipe de 26 personnes pour travailler en 4x8 sur la ligne PVC.

Pour rappel, spécialiste des revêtements de sols souples et notamment du linoléum et des sols textiles floqués, le groupe Forbo compte 5300 salariés dans le monde, 25 unités de production dans 39 pays et réalise un chiffre d'affaires de près de 1,1 Md€.