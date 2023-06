Forbo Flooring ouvre un showroom en plein cœur de la capitale

Alors que de nombreux parisiens quittent la capitale pour s’installer en banlieue, Forbo Flooring fait le chemin inverse. Le fabricant de revêtements de sol qui possédait une salle d’exposition à Charenton, dans le Val-de-Marne, vient de l’emménager à deux pas de L’Opéra et de la Bourse, rue Saint-Augustin. « Nous souhaitions un lieu à proximité de nos clients -cabinets d’architectes, designers, promoteurs-bailleurs, artisans…-, et simple d’accès notamment pour nos visiteurs internationaux, explique Cécilia Louis-Aouainia, la directrice marketing et communication des Pays du sud. L’objectif est de leur présenter nos gammes de produits mais aussi d’être un espace de travail et d’échanges. » Installé au quatrième étage d’un immeuble haussmannien, ce nouveau showroom s’étend sur 220 m².

Intégrer l'ensemble de l'offre

Il se découpe en cinq espaces, « exprimant l’état d’une personne ou le type d’activité qui s’y déroule : recevoir, se déplacer, se connecter, se concentrer et se ressourcer. » Ainsi, Forbo Flooring a les habillé différemment (PVC, Marmoleum et textiles). « La zone d’accueil se pare de solutions imprimées personnalisées Flotex et Coral (témoins de l’étendue des possibilités offertes par l’impression numérique). La salle principale qui présente l’ensemble de l’offre du fabricant (plus de 800 références), met en scène au sol plusieurs motifs de solutions résilientes et textiles tandis que les murs intègrent des panneaux d’affichage Bulletin Board en linoléum. Ce linoléum a également été utilisé pour certains éléments de mobilier réalisés sur-mesure. » De part et d’autre de cette salle, des « zones plus intimistes ont été dessinées, pour réfléchir, expérimenter ou encore favoriser l’élaboration de projets. »

Et Dorothée Kessels, sa directrice global design, de conclure : « ce showroom incarne la philosophie Forbo Flooring de concevoir les bâtiments comme des espaces dynamiques, de plus en plus flexibles et hybrides, dédiés à différentes activités et interactions humaines. Cette approche nous permet d’intégrer la plupart de nos revêtements de sol d’une manière évolutive dans les bâtiments et contribuer ainsi à créer une expérience positive ».