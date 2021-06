Fontenay-sous-Bois : la reconstruction de la crèche des Larris est en cours

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Valider Valider

Les travaux de reconstruction de la crèche des Larris, à Fontenay-sous-Bois, ont été lancés le 20 mai 2021.

Le Département du Val-de-Marne a engagé les travaux de reconstruction et d’agrandissement de la crèche des Larris, à Fontenay-sous-Bois. Ils ont été lancés le 20 mai 2021. Le nouvel établissement disposera de 1 600 m2 répartis sur deux niveaux avec 1 000 m2 d’espaces extérieurs. Il sera en mesure d’accueillir 90 enfants dès son ouverture, prévue pour décembre 2022.

Le Département du Val-de-Marne a investi 6,6 M€ dans ce projet. Il a aussi bénéficié d’une aide financière de 989,3 k€ de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et du Fonds de Solidarité et d’Investissement Interdépartemental (FS2I).

La reconstruction et l’agrandissement de la crèche des Larris s’inscrivent dans le plan « 500 places en crèche », porté par le Département du Val-de-Marne. Un budget de 55 M€ y est consacré. « C’est un engagement très fort pour le Département, car même si nous bénéficions d’un soutien financier de la Caisse d’allocations familiales, on peut chiffrer les quatre premières opérations à 21 M€, dont 17 à notre charge », nous a indiqué Marie Kennedy, vice-présidente du conseil départemental en charge de la petite enfance et de la protection maternelle et infantile.