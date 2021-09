Fontenay-sous-Bois : enquête publique sur le projet « Prolongement de la ligne n° 1 »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-de-Marne Supprimer Transports Supprimer Valider Valider

À Fontenay-sous-Bois, la procédure d’enquête publique sur le projet « Prolongement de la ligne n° 1 » se déroulera du 15 novembre au 17 décembre prochain.

Le projet de prolongement de la ligne n° 1 franchit une nouvelle étape. Les habitants de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) seront conviés à participer à une enquête publique qui sera lancée le 15 novembre 2021. Des séances d’information auprès de la commissaire enquêtrice sont notamment prévues le 27 novembre, le 8 décembre et le 17 décembre prochain, date de clôture de la procédure.

Rappelons que le projet consiste à étendre la ligne n° 1 sur trois nouvelles stations : Les Rigollots à Fontenay-sous-Bois, Grands-Pêchers à Montreuil (Seine-Saint-Denis) et Val-de-Fontenay à Fontenay-sous-Bois. Long de 4,8 km, ce tracé supplémentaire permettra une continuité de la liaison entre le pôle d’affaires de La Défense et le pôle urbain et économique de Val-de-Fontenay. Sa création, prévue pour 2028, doit permettre une amélioration de l’accès aux pôles d’emploi et d’études ainsi qu’aux grands équipements de la Région Île-de-France.

Les travaux de prolongement et d’automatisation de la ligne n° 1 seront financés à hauteur de 1,385 M€ par la Région Île-de-France et l’État. Cette liaison devrait être mise en service à partir de 2030.