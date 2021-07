Fontainebleau : réaménagement à venir du square des Lilas

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Aménagements extérieurs Supprimer Valider Valider

Le square des Lilas, à Fontainebleau, va être reconfiguré dans le cadre de son réaménagement projeté par la Ville.

La mairie de Fontainebleau (Seine-et-Marne) envisage de rénover le square des Lilas. Dans cette perspective, elle a mené un atelier de quartier le 12 juin 2021 qui visait à recueillir les idées des habitants. « À vous d’imaginer et de proposer le futur visage de votre square », proposait le maire, Frédéric Valletoux, sur la plaquette du projet.

Le square actuel compte notamment des espaces de détente, des espaces de pétanque et des agrès sportifs (équipements indispensables à la pratique de certaines disciplines sportives comme la gymnastique et le fitness). Les nouveautés du square des Lilas seront présentées en novembre 2021. Les travaux, quant à eux, commenceront à partir de septembre 2022. Ils s’étaleront sur six mois. Pour la Ville de Fontainebleau, l’objectif est de réaménager cette aire de jeux selon la configuration voulue par le public bénéficiaire.