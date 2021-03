Fontainebleau : la place de l’Étape s’apprête à se refaire une beauté

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Seine-et-Marne Supprimer Rénovation Supprimer Valider Valider

La place de l’Étape, à Fontainebleau, adoptera une nouvelle apparence en 2022.

La ville de Fontainebleau (Seine-et-Marne) se lance dans la rénovation de la place de l’Étape. Les travaux démarreront cet été pour une livraison en septembre 2022 ; un projet de longue date évalué à 2,5 M€. Il prévoit l’aménagement d’une voie centrale banalisée, l’agrandissement des terrasses, et l’installation d’une fontaine centrale accompagnée d’arbres et de végétaux. Le programme entend également réduire l’emprise des véhicules motorisés sur cette place, en déplaçant les arrêts de bus rue Grande et rue Aristide Briand. L’élargissement des trottoirs pour une sécurisation optimale des piétons et des cyclistes s’inscrit aussi dans le projet.

Cette réhabilitation a pour objectif d’assurer une continuité dans le traitement urbain du centre-ville. Elle a aussi pour but d’embellir la place et de la rendre plus conviviale. Cet espace se veut être un véritable trait d’union entre l’hypercentre de Fontainebleau et le nouveau campus de la ville.