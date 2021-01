Fonsorbes : recalibrage de la chaussée de la route de la Pélicière

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Haute-Garonne Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La route de la Pélicière sur la RD 82 A fait l’objet de travaux de recalibrage de la chaussée du 4 janvier au 19 février 2021.

Le conseil départemental de la Haute-Garonne a procédé depuis le 4 janvier au recalibrage de la chaussée, route de la Pélicière à Fonsorbes, sur la RD 82 A. Les travaux se poursuivront jusqu’au 19 février. Ils se réalisent en 2 phases, dont la première s’effectue entre la RD 82 chemin de Troubet et le chemin d’Esquiré, et la seconde entre le chemin d’Esquiré et la RD 68 de la route de Seysses.

Pendant la durée des travaux, la circulation sera fermée de 8 h à 17 h au niveau de la route de la Pélicière. Le stationnement et l’arrêt sont strictement interdits des 2 côtés de la chaussée sur la portion de route concernée. Les automobilistes sont vivement invités à suivre les itinéraires de déviation mis en place.

L’opération consiste à élargir la chaussée en vue d’améliorer la fluidité de la circulation et la sécurité routière. Le conseil départemental finance entièrement ces travaux d’un montant de 250 k€ et en assure également la maîtrise d’œuvre par l’intermédiaire de son secteur routier de Muret.