Fonds friches : le recyclage de 676 nouveaux hectares financé

La 3e édition du fonds friches, lancée le 15 février a suscité 1 210 candidatures pour 431 M€ de subventions demandées. Les Préfets de région et l’Ademe ont sélectionné 264 lauréats dont 4 dossiers communs pour 121 M€ de subventions attribuées après redéploiement des crédits des premières éditions.

Lancée en février 2022, la 3ème édition du fonds friches vise à poursuivre le financement des opérations de recyclage de friches et de transformation de foncier déjà artificialisé, en cohérence avec les ambitions de la loi Climat et Résilience sur l’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050 et la réduction par deux de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers d’ici 2032.



Selon le ministère de la Transition écologique, ces lauréats contribuent à recycler près de 675 ha de friches, et à générer de l’ordre d’1 M de m² de logements - dont près de 50 % seront des logements sociaux –, 179 000 m² d’équipements publics et 750 000 m² de surfaces économiques dont près de 200 000 m² de surfaces industrielles.



Près de 40% des projets lauréats sont inscrits dans les dispositifs « Petites villes de demain » ou « Action cœur de ville ».

La carte des lauréats

