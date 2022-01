Foncière des Générations : l’inclusion sectorielle pour redynamiser les coeurs de villes

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée La relance c’est vous Supprimer Conjoncture Supprimer Banque des Territoires Supprimer France Supprimer Valider Valider

Tout en favorisant le développement des services et des emplois au cœur des villes et dans les quartiers prioritaires, 15 résidences destinées aux seniors, aux étudiants et aux jeunes actifs seront inaugurées à partir de 2022. Édifiées sur des sites urbains réhabilités, ces nouvelles formules d’hébergement et de service veulent ainsi revitaliser le tissu économique local. Présentation de la Foncière des Générations opérée par la Banque des Territoires et Brownfields.

Pour concilier la revitalisation des cœurs des villes moyennes, le développement durable, le retour des commerces comme des services et répondre aux nouveaux usages du logement, la Banque des Territoires et Brownfields ont créé la Foncière des Générations. L’entité a pour objectif « l’acquisition, la promotion et la gestion de résidences de services destinées à des populations prioritaires », explique Arnaud Beaulieu, responsable du département immobilier de la Banque des Territoires. Brownfields est lui, un spécialiste de la reconstruction durable et des solutions pour réhabiliter des sites obsolètes et pollués en zones urbaines denses.

Concrètement, 15 résidences destinées aux seniors, aux étudiants et aux actifs vont recréer de la mixité générationnelle. Elles seront livrées entre 2023 et 2025 pour être louées à des exploitants de premier ordre. « Nous souhaitons montrer à la communauté d’investisseurs qu’un actif immobilier peut répondre à la fois à un objectif de rentabilité et à une problématique humaine », explique Arnaud Beaulieu. L’intérêt général croise ainsi une approche financière.

Une forme solide d’investissement immobilier

La SCI « Foncière des Générations » est constituée à 51 % d’un Organisme Professionnel de Placement Collectif Immobilier (OPPCI) dont Brownfields est gérant agréé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et la Banque des Territoires à hauteur de 49 %.

« Le concept est piloté par Brownfields. Il met en œuvre une chaine de valeurs complète de la dépollution à la gestion d’actifs gérés », explique Jean-Pierre Legrand, Responsable du pôle Investissement Santé et Résidences gérées à la Banque des Territoires. « Auparavant, nous n’intervenions qu’indirectement via notre souscription aux fonds de dépollution qui réhabilitent le terrain avant de le revendre à un promoteur. Désormais, à travers la Foncière des Générations, nous sommes aussi positionnés en bout de chaine, en co-investissant en direct dans les SCI qui portent les résidences livrées sur ces fonciers. »

Un enjeu local d’attractivité des territoires

La stratégie implique également les délégations régionales de la Banque des Territoires qui échangent avec les élus locaux sur l’accueil de ces projets. Car l’ambition du programme est aussi de transformer une friche urbaine, « un passif et un poids qui freinent la compétitivité d’une région », en un projet immobilier dynamique qui accroit l’attractivité d’un territoire.

Répondre à un besoin des territoires

Ce modèle d’inclusion sectorielle est une démarche inédite. Les immeubles et les résidences construites sont adaptés en effet à des publics spécifiques : seniors, accompagnants de patients hospitalisés, étudiants ou encore jeunes actifs. « La force de la Foncière des Générations repose sur sa réactivité et sa capacité à répondre aux nouvelles formes d’hébergement serviciel », avance Arnaud Beaulieu. À titre d’exemple, un accent particulier est mis sur l’hospitel. La notion désigne un hébergement situé à proximité d’un établissement hospitalier pour accueillir les familles d’un patient. « Le plan de relance et les réflexions initiées nous ont conduits à privilégier ce concept qui répond à un besoin des territoires issu de la sphère publique comme privée. » L’attention porte par ailleurs sur le coliving. Ce dernier consiste à partager un logement à plusieurs, dans un immobilier intégrant des services mutualisés dans des espaces partagés. Importés des États-Unis, les deux concepts innovants émergent aujourd’hui en France.

Une première résidence service et un hospitel en 2022

Le programme prévoit dans un premier temps la construction de huit résidences. À terme, l’objectif avancé est bien d’atteindre la quinzaine d’établissements répartis sur l’ensemble du territoire. En particulier dans les villes moyennes. « Avant même la notion de localisation géographique, le premier facteur qui guide notre orientation est, de concilier qu’un actif corresponde aux besoins d’un public prioritaire », remarquent les deux responsables.

Les deux premiers projets se situent d’une part à Bourg-en-Bresse (Ain) avec une résidence service senior (RSS), et d’autre part à Villejuif (Val de Marne) à travers un hospitel installé à proximité immédiate de l’Institut Gustave Roussy, spécialisé en cancérologie pédiatrique. Les deux espaces devraient être inaugurés à l’automne 2022.

« Les structures retenues dans chacun des projets que nous accompagnons doivent être en mesure de répondre aux exigences d’exécution, de service et de suivi imposées par la Banque des Territoires », rappelle Arnaud Beaulieu. La gouvernance se veut équilibrée et partagée à chaque étape d’un programme, de l’acquisition à la cession des biens, en passant par la gestion. Et de conclure : « Notre expérience, en tant que co-investisseur en SCI et en résidences, nous assure un savoir que nous partageons pour évaluer la pertinence économique de chaque projet. L’objectif est d’aboutir à des actifs qui trouvent leur marché ».

