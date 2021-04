Foncier et biodiversité : suivez le guide !

L’articulation des politiques de biodiversité et de sobriété foncière a justifié leur webinaire du 28 avril : l’association Humanité et Biodiversité et la filiale de la Caisse dépôts, CDC Biodiversité, ont mis à plat les outils et les acteurs qui permettront de conjuguer le Zéro artificialisation nette avec le Zéro perte nette. Co-signé par les deux organismes, un fascicule de 56 pages prolonge la rencontre.