« Folies de Neuilly », 15 architectes finalistes

Lancé en juin dernier, le concours international d’architecture des « Folies de Neuilly » doit désigner l'équipe de maîtrise d'oeuvre pour la construction de 19 pavillons contemporains ouverts au public tout au long de l’avenue Charles de Gaulle et son "autoroute urbaine".

Après avoir reçu plus de 40 candidatures, le jury du concours international d’architecture des Folies de Neuilly a retenu 15 agences d’architecture pour la phase finale. À l’issue du concours, le ou les lauréats devront imaginer les 19 pavillons à construire avenue Charles de Gaulle dans la nouvelle configuration des Allées de Neuilly.

19 nouvelles Folies

19 Folies seront construites tout au long de l’avenue Charles de Gaulle entre la Porte Maillot et La Défense. Chacune des Folies sera une curiosité, elle constituera une des composantes d’un parcours exceptionnel mêlant différentes expériences au rythme de la ville. Les Folies d’une surface au sol de 26 à 39m2 s’intégreront dans un paysage végétal à l’instar des anciennes Folies dont l’architecture s’insérait dans un parc ou un jardin. À l’intérieur seront installés des concept-store, espaces événementiels, showrooms, sites d’exposition autour d’actions de mécénat culturel etc.

Parmi les 15 candidats retenus, figurent des lauréats des prix d’architecture les plus prestigieux comme l’Équerre d’Argent et le Prix Pritzker, l’équivalent du Prix Nobel d’architecture, décernés par exemple aux agences de Shigeru Ban et Zaha Hadid.

D’autres disciplines connexes à l’architecture sont également représentées parmi les lauréats, comme l’urbanisme, la muséographie, la scénographie, le design et les arts. C’est aussi la preuve de l’intérêt que suscite ce concours unique en son genre.

« Ces Folies où l’espace, à la croisée de l’innovation et de l’architecture, ouvre le champ de nouvelles expériences pour le public - à la fois surprenantes, immersives et conviviales - préfigurent l’ambition culturelle, sociale et économique que nous voulons redonner à l’espace public », rappelle le maire de Neuilly, Jean-Christophe Fromantin.

Ambition paysagère

Au total 10 ha d’espaces public seront créés et rendus accessibles au public, dans une ambition paysagère et végétale inédite, qui en fait l’un des projets paysagers les plus importants de France.

Le chantier a commencé en février 2019 et suit son cours. Une première phase située entre la place du Marché et la Porte Maillot côté nord et les rues d’Orléans et Paul Déroulède côté sud est déjà achevée. Actuellement, le chantier se concentre sur les sections Rigaud-Église côté nord et Paul Déroulède-Porte Maillot côté sud. La transformation des Allées de Neuilly sera achevée fin 2024.

Les finalistes ont jusqu’à mi-février pour proposer des esquisses de leur projet architectural selon trois usages : un concept store qui mêle une expérience physique et numérique, un usage culturel, un espace de convivialité.

Mi-mars 2022 seront désignées les 5 agences retenues dont les projets seront exposés. Puis, mi-juin 2022, 1 à 3 lauréats seront révélés, dont les propositions de systèmes modulaires composeront le catalogue proposé aux entreprises.

Les finalistes

- Agence d’architecture A. Bechu & Associés

- Atelier Cortile

- Carl Fredrik Svenstedt Architecte

- ChartierDalix Architectes

- Construire Atelier d'Architecture

- Dominique Perrault Architecture

- Jean de Gastines Architectes

- LBB Architecture (Lobjoy-Bouvier-Boisseau)

- LM Architectes (ALCMEA)

- Maison Édouard François

- Manuelle Gautrand Architecture

- Moatti-Rivière

- Sou Fujimoto Atelier Paris

- Stéphane Malka Architecture

- Zaha Hadid Architects