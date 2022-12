Foisonnement local pour le climat et la biodiversité

Les retours d’expériences locales redonnent de l’espoir dans l’avenir du climat et de la biodiversité. Entre les conférences mondiales de Charm-el-Cheikh et de Montréal consacrées à ces deux sujets, la ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a convié des collectivités et entreprises à témoigner de leur engagement, le 7 décembre au cours d’un colloque à Paris.