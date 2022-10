Foisonnement d’innovations dans les réseaux chauds et froids

Des offres nouvelles stimulent l’engouement des collectivités pour les réseaux de chaleur et de froid. En lissant l’impact de la flambée des factures énergétiques, ces infrastructures acquièrent le statut de « valeur refuge », selon l’expression de Guillaume Perrin, chef du service Réseaux de chaleur et de froid à la fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Trois innovations illustrent le propos.