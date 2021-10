FMA-F2M intègre le groupe Janneau Industries

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer 100 % second œuvre Supprimer Artisans Supprimer Prescription Supprimer France Supprimer Valider Valider

Avec l’acquisition de FMA-F2M, le groupe Janneau Industries intègre de nouvelles expertises métiers, étoffe sa gamme de produits et matériau, et s’ouvre au marché des entreprises du bâtiment.

Spécialiste de la menuiserie sur-mesure, FMA-F2M vient d’intégrer le Groupe Janneau. Le fabricant de menuiseries aluminium et acier pour les marchés de la construction et de la réhabilitation renforce ainsi l’édifice du Groupe dont l’ambition est d’élargir le spectre de ses expertises et de proposer des produits aluminium, inox et acier. De nouvelles gammes de portes d’entrées, fenêtres et menuiseries extérieures en acier devraient ainsi voir le jour pour les particuliers. « Ce rapprochement permet de développer des complémentarités, indique Pierre Bordier, Directeur Général Janneau Menuiseries. Nous allons pouvoir continuer à développer l’histoire car il n’y a pas de changement fondamental de culture, l’ADN de FMA-F2M est très proche du nôtre, plaçant le client au cœur de nos préoccupations ». Du côté de FMA-F2M, Bruno Delage son directeur général se montre confiant dans cette opération : « elle sera positive pour les clients de FMA et de Janneau et permettra de proposer une offre complète en terme de matériaux – PVC, Bois, Alu, Acier – et de savoir-faire – industriel haut de gamme et hors standards ». Le groupe a prévu sur le long terme un plan d’investissement élaboré et étoffé afin d’acquérir de nouvelles capacités de production et de gagner en espace de stockage. Le groupe Janneau pourra ainsi aborder le marché professionnel sur lequel FMA-F2M est déjà présent.