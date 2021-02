"Il faut assurer la fourniture du bon matériau au bon prix, sa bonne mise en œuvre et la bonne prise en charge pour le financement", Florian Brunet-Lecomte (Femat)

Créée en février 2011 dans la région lyonnaise, Femat est un distributeur spécialisé en matériaux et solutions d’écoconstruction, pour l’isolation, l’étanchéité, la ventilation et le multi-énergies (systèmes de chauffages, eau chaude sanitaire etc.). Les années passant, Femat a structuré une offre d’accompagnement des artisans, bureaux d’études, architectes et particuliers pour la construction neuve et la rénovation. Pour son fondateur, la 5e période des CEE est l’occasion de passer un cap, tant pour son entreprise que pour la politique de rénovation énergétique.