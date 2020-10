Florence Lonis, secrétaire générale de Carmila

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Carmila Supprimer Centre commercial Supprimer Europe Supprimer France Supprimer Immobilier Supprimer Valider Valider

Florence Lonis rejoint Carmila en tant que secrétaire générale en juillet 2020. Elle devient, à ce titre, membre du comité de direction.

Parcours professionnel de Florence Lonis

Florence Lonis débute sa carrière en 1993 en tant que directrice juridique pour l'Europe du Sud chez Sun Microsystems. En 2002, elle rejoint Apple au même poste pour l’Europe, le Moyen Orient et l’Afrique.

En 2007, elle dirige le département juridique de la branche média Lagardère Active puis est nommée directrice juridique déléguée du groupe en 2011 et directrice des relations investisseurs et de la communication en gouvernance en 2016.

Elle est nommée secrétaire générale de Carmila en juillet 2020. Carmila a été créée par Carrefour et de grands investisseurs institutionnels en vue de transformer et valoriser les centres commerciaux attenants aux magasins Carrefour en France, Espagne et Italie.

Formation de Florence Lonis

Florence Lonis est diplômée d'un 3e cycle en droit des affaires et fiscalité de l'Université de Nancy et d'un 3e cycle en droit des affaires de l'Université Italienne de Bologne.