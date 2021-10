Après un DUT génie électrique et informatique industrielle à Rennes et une formation d'ingénieur en télécommunications, Florence Bonno, 44 ans, a été chef de projet logiciel embarqué à Montpellier. Licenciée économique en 2007, elle qui rénovait des meubles pour le plaisir obtient un CAP menuisier fabricant en candidat libre. En 2011, elle crée son entreprise, Miki Kaya (« beau conifère » en japonais). Investie à la Capeb, elle est membre associée à la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault.