Flins-sur-Seine disposera d’une nouvelle école élémentaire d’ici 2026

Le chantier de la future école élémentaire de Flins-sur-Seine s’élève à 3,80 M€.

Flins-sur-Seine (Yvelines) prévoit d’édifier une nouvelle école élémentaire afin d’enrayer la saturation dans les écoles de la commune. « On espère construire un nouvel établissement d’ici la fin du mandat entre le complexe sportif et les ateliers municipaux. L’école actuelle ne dispose que de huit classes pour un total de 170 élèves. On partirait sur un projet de douze ou quatorze classes. Il y aurait également un endroit réservé à la restauration scolaire. Aujourd’hui, la cantine se trouve au sein de l’école maternelle et elle arrive à saturation », détaille Philippe Méry, maire de la ville. Le chantier débutera d’ici deux ans pour une livraison en 2026.

Pour rappel, ce projet s’accompagne de l’agrandissement de l’école maternelle de Flins-sur-Seine, qui « pourrait être prêt pour la rentrée 2022. L’idée est de concentrer les travaux pendant les vacances d’été. On veut agrandir la cour, le périscolaire et créer une cinquième classe », selon Philippe Méry. Le coût de l’extension et de la nouvelle école élémentaire est estimé à 6 M€, dont 3,80 M€ pour l’école élémentaire.