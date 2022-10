Flexoutuile, une sous-toiture adaptée aux tuiles anciennes

Appréciée pour sa fiabilité, la couverture en tuile est très répandue en France, dans toutes les régions. Toutefois, pour garantir une étanchéité pendant 30 ans, elle doit être associée à un système de sous-toiture adapté. Le leader mondial des solutions de toitures légères Onduline a présenté sur le salon Batimat ses nouvelles plaques bitumées Flexoutuile, qui renforcent la protection des toitures contre les risques d’infiltrations même lors de fortes intempéries (fortes pluies, orages, grêle, neige) et qui évitent le soulèvement des tuiles par le vent.

Constituées de 50 % de matières premières recyclées, les plaques Flexoutuile sont flexibles et légères (2,9 kg/m²). Elles s’adaptent à toutes les charpentes même anciennes, et permettent de conserver et de réutiliser les tuiles originales. Disponibles en différents profils, pour des tuiles de 17 à 23 cm de largeur, elles sont simples à découper et à installer. Elles disposent d’un marquage pour faciliter le positionnement des tuiles et assurer leur alignement. Enfin, elles sont assez résistantes pour supporter le poids et la marche des couvreurs. Les bâtiments sont hors d’eau dès leur mise en place et l’étanchéité est garantie 6 mois sans tuiles.