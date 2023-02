Flex office : l’Etat présente 43 bâtiments publics à transformer

Le passage au flex office des fonctionnaires suppose des investissements. L’Etat va ainsi dépenser 20M€, dont 10M€ financés par le Fonds pour la transformation de l’action publique (FTAP) de la direction interministérielle à la transformation publique (DITP), pour adapter 43 de ses bâtiments existants ou en construction, annonce le gouvernement le 15 février, sans communiquer le calendrier des travaux.

Au menu : « décloisonnement des espaces de travail », « multiplication des espaces collaboratifs en lumière naturelle », « diversité des postures de travail »... En matière de confort des utilisateurs, « une attention particulière (sera) apportée à l’acoustique et à l’équipement numérique », insiste le gouvernement.

Espaces collaboratifs

La Direction générale de l’aviation civile (DGAC) à Toulouse fait partie des heureux élus (sur 128 dossiers étudiés par la direction de l’immobilier de l’Etat et la DITP). Le chantier visera à réaménager l’espace de travail de l’équipe de direction sur 650m² et devra profiter à 43 agents. Coût : 200 000€ maximum.

Parmi les autres projets sélectionnés figurent notamment le Service du NUMérique du ministère de la Transition écologique à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde) et la Direction régionale des finances publiques (DRFIP) à Lyon.

En construction, la cité administrative d’Amiens a également été choisie. Une enveloppe maximale de 500 000€ lui sera consacrée pour « l’équipement mobilier adapté aux nouveaux usages et aux différentes organisations du travail des services, y compris flex office », illustre le gouvernement.

Sur les 94 millions de m² de surface utile brute (SUB) de l’État et ses opérateurs, les bureaux représentent 22,5 millions de m² SUB.