Flash AC, un panneau photovoltaïque avec micro-onduleur intégré

DualSun et Enphase lancent Flash AC, le premier panneau photovoltaïque avec micro-onduleur pré-intégré par un fabricant français. Plug & play, il facilite l’installation et l’accès à l'énergie solaire.

Le fabricant français de panneaux solaires DualSun et le constructeur américain de micro-onduleurs Enphase Energy ont fusionné leurs savoir-faire pour concevoir ce panneau photovoltaïque tout-en-un.

Doté en face arrière d’un micro onduleur Enphase IQ7 pré-intégré en usine, le panneau Dualsun Flash AC Black délivre directement du courant alternatif, là où les panneaux photovoltaïque standard produisent du courant continu, qui doit ensuite être transformé par un onduleur externe pour alimenter les équipements de la maison.



Logistique et installation simplifiées



Les avantages sont nombreux. Au niveau logistique, avec une seule référence à commander et à préparer, le gain de temps est estimé de 10 à 12%. Côté installation, le temps est réduit de 20 à 40% grâce à la simplification du procédé de pose et au moindre risque d’erreur de raccordement. Aucune connexion haute tension en courant continu n’est à effectuer. Le micro-onduleur est par ailleurs compatible avec l’ensemble des produits Enphase IQ (Enphase Q cable, passerelle IQ Envoy et application Enphase Enlighten).

Le panneau, mesurant 1650 x 992 x 40 mm et pesant 21,1 kg, est doté de 60 cellules monocristallines. Sa puissance nominale est de 300 W et son rendement atteint 18,33%. DualSun a confié la distribution exclusive de cette innovation à son partenaire Nouvelles Energies Distribution (NED).