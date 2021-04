Fismes Plomberie chauffage se développe par l’installation de chaudières à granulés

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer 100 % eau et énergie Supprimer Marne Supprimer Chaudière Supprimer Valider Valider

Il installe des chaudières biomasse depuis 2006, mais décuple son activité depuis peu grâce à un partenariat avec Hellio. Cette dynamique permet à Sébastien Andrieu d’embaucher sereinement.

Formé aux automatismes et à la mécanique, Sébastien Andrieu commence sa vie professionnelle comme salarié et travaille auprès des producteurs de Champagne. En juillet 2001, alors âgé de 27 ans il décide, avec sa femme et son beau-père, de plaquer tous les trois leurs métiers pour se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. « Nous avons progressivement suivi de nombreux stages et passé les qualifications : PG, Quali’Fioul, Quali’Bois, Quali’PAC air et eau... », se souvient Sébastien. Il installe l’entreprise à Fismes, à 30 km de Reims d’où il est originaire. « Dès le début, notre bureau était aussi un magasin où étaient visibles nos activités en matière de salle de bain et de chauffage. Immédiatement, cela nous a amené une clientèle. »



Au départ, la jeune équipe se consacre aux énergies classiques : fioul, gaz naturel et gaz propane... tout en réalisant des sanitaires. C’est en 2006 qu’intervient, en parallèle de l’installation de ses premières PAC, la pose des chaudières biomasse, d’abord alimentées en bois bûche. « Nous nous sommes ensuite formés à la pose des chaudières granulés. Nous avons installé nos premiers systèmes à pellets en 2011. » Cette diversification permettait de répondre à l’évolution du marché et de la demande des clients. « Puis, il y a trois ans, la demande de chaudières granulés s’est fortement accrue ! »

Un partenariat avec Hellio

« Nous étions déjà RGE Quali’Bois lorsque Hellio nous a contacté pour nous proposer un partenariat. » Depuis 2 ans, Hellio est apporteur d’affaires clés en main auprès de Fismes Plomberie Chauffage. « Ils apportent le client, nous réalisons la visite technique et renvoyons toutes les données techniques. Une fois le devis accepté par le client, Hellio met à disposition la chaudière, tandis que nous fournissons les accessoires. Nous sommes rémunérés au forfait. » Ce partenariat a permis à Sébastien d’embaucher 2 techniciens supplémentaires dédiés aux projets Hellio. Par rebond, cette activité complémentaire apporte à l’entreprise d’autres chantiers en chauffage et sanitaire. En 2020, le partenariat a généré l’installation d’une centaine de chaudières granulés, ce qui représente aujourd’hui 20 % du C.A. de Sébastien Andrieu.

« Mon objectif est d’accroître le rythme autour des chaudières granulés, en direct, comme avec Hellio. Par ailleurs, nous sommes actuellement en train de monter une équipe pour étendre ce partenariat à l’installation des PAC. »

« La chaudière aux granulés est souvent un choix du client, en partie pour bénéficier des aides de l’État lorsqu’il s’agit de convertir une installation au fioul. Cette technologie comprend des pièces en mouvement et nécessite un entretien scrupuleux. C’est pourquoi nous réalisons la maintenance. Cela permet de suivre nos clients et de les rassurer ! Néanmoins, Nous passons avec eux au préalable beaucoup de temps pour expliquer comment vivre au quotidien avec ce type d’équipement : la gestion du silo, les nettoyages réguliers, l’évacuation des cendres... Sans oublier d’insister sur la qualité du combustible ! »