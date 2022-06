Firestone s’appelle dorénavant Elevate

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Entreprises Supprimer Industrie Supprimer Monde Supprimer France Supprimer Firestone Building Products Supprimer Holcim Supprimer Valider Valider

Un peu plus d’un an après son rachat par Holcim, le spécialiste dans les solutions d'étanchéité en EPDM devient la division Holcim Building Envelope. Quant à la marque produit, elle change de patronyme.

Firestone Building Products n’est plus. Un peu plus d’un an après son rachat par Holcim, le spécialiste dans les solutions d’étanchéité en EPDM et ancienne filiale de Bridgestone Americas, change de patronyme. Dans le cadre de son intégration dans la division enveloppe du cimentier suisse, elle devient la Holcim Building Envelope. Quant à Firestone, sa marque produit emblématique et reconnue dans l’étanchéité de toitures notamment, elle « prend désormais le nom de Elevate. »

Entre héritage et futur

A noter que la division Building Envelope du groupe helvète regroupe plusieurs marques dont Gaco, GenFlex, Malarkey Roofing Products, ainsi qu'Elevate, la nouvelle marque des systèmes de toiture de Firestone. « Au cours des 40 dernières années, Firestone s'est forgé une réputation de leader et d'innovateur dans le secteur du roofing. Aujourd'hui, nous officialisons les choses en unifiant l'héritage emblématique de Firestone Building Products avec la vision de Holcim pour le futur, qui consiste à accélérer la croissance écologique », a déclaré dans un communiqué Jamie Gentoso, Global head Solutions & Products pour Holcim. Pour rappel, le groupe suisse avait acquis Firestone Building Products en avril 2021 pour un montant de 3,4 Md$ (2,8 Md€)

