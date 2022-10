Fini le vissage des rails de cloisons, place au collage

Griffon, spécialiste des systèmes d’assemblage, de collage et d’étanchéité, propose cette nouvelle colle haute adhérence, qui bénéficie d’un rapport d’essai du CSTB et de la certification TÜV SÜD. Répondant à des exigences strictes en termes de résistance et de collage, Poly Max High Tack Express convient au montage des cloisons sèches avec une pose sans vis des profilés métalliques.

Le collage est simple, précis et sûr (pas de risque de percer des conduites, des câbles, un carrelage ou un plancher chauffant…), et le gain de temps appréciable sur les chantiers. De plus, la colle remplace la bande d’isolation phonique, et supprime tout risque de ponts acoustiques ou de pointes de charge qui peuvent survenir au niveau des points de vissage.

Poly Max High Tack Express résiste jusqu’à 3 tonnes par mètre linéaire, soit 30 fois plus qu’une solution de perçage avec cheville. Sa prise initiale est très rapide et elle sèche en 4 heures. Elle permet aussi de coller des matériaux lourds sur divers supports (bois, plâtre, pierre, béton cellulaire, métal, verre, mousse rigide…), en intérieur ou extérieur. Sans solvant ni isocyanate (classée A+), elle existe en cartouche de 435 grammes ou en emballage Éco Poche de 600 ml, qui réduit de 94 % le volume et de 54 % le poids des déchets.