Financement des infrastructures : Patrice Vergriete se voit comme un président médiateur

« Le RER métropolitain ne vise pas à relier les grandes villes à leur banlieue, sinon il contribuerait à l’étalement urbain. Ce nouveau mode doit s’inscrire dans un polycentrisme maillé qui profite à tous les territoires ». Au détour de sa réponse à la députée Rassemblement national du Tarn-et-Garonne Annick Cousin, inquiète d’un abandon des territoires ruraux, Patrice Vergriete a livré sa vision des infrastructures, le 11 janvier à l’Assemblée nationale.

Conviction multimodale

Le bilan et les projets du maire et président de la communauté urbaine de Dunkerque reflètent la vision qu’il porte, au moment d’accéder à la présidence de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) : les négociations en cours entre l’agglomération et la communauté de communes voisine ouvrent la voie d’une « révolution copernicienne », selon son expression. Les élus du territoire veulent convertir les salariés à la pratique quotidienne de la multimodalité qui passe par le stationnement de la voiture, sur le chemin entre domicile et travail.

Dans ses frontières, la communauté urbaine a prouvé sa capacité à changer les pratiques quotidiennes : « En quatre ans, la fréquentation des transports publics a bondi de 110 %. Au bout d’un an, le plan vélo a déjà entraîné une augmentation de 42 % de son utilisation », a rappelé le président pressenti. La gratuité a servi de levier à Dunkerque.

[...]