Financement des infrastructures : la nouvelle donne

Infrastructures et investissements : comment Elisabeth Borne s'empare du rapport du COI

Le rapport du Conseil d’orientation des infrastructures, remis le 24 février à la Première ministre, dégage trois scénarios d’investissements dans les mobilités pour les cinq prochaines années et au-delà. Dans sa recommandation centrale, et déjà privilégiée par l'exécutif, il vise à dessiner un chemin entre deux injonctions a priori contradictoires : la contrainte budgétaire et l’ambition.